Resultados desde Tijuana Una nueva serie de boxeo de lunes en FITE comenzó con el peso ligero Eduard Rodríguez (10-2-1, 5 KOs) deteniendo a Antonio Lozada (40-6-1 34 KOs) el lunes por la noche en el Grupo Caliente en Tijuana, BCN, México. Rodríguez llevó la pelea a Lozada y obtuvo la detención del árbitro a las 2:57 de la octava ronda. La detención parecía prematura. El invicto supermediano Justin Mayweather (7-0, 5 KOs), hijo de Jeff Mayweather y sobrino de Floyd, anotó una decisión unánime en cuatro asaltos sobre Luis Acevedo (20-20-5, 13 KOs). Mayweather derribó a Acevedo con una mano derecha al ras en la tercera ronda. Acevedo estaba lastimado, pero terminó la ronda. Las puntuaciones fueron 40-35, 40-35, 39-36. El peso súper mosca Víctor “El Chucky” Sandoval (36-3, 23 KOs) anotó una decisión unánime de diez asaltos sobre Francisco Gómez Sánchez (14-8, 11 KOs). Las puntuaciones fueron 99-91, 99-91, 100-90. Otros resultados

Marylyn Badillo W10 Cindy Corona (femenino minimosca)

Jorge Luis Garcia W6 Luis Guerrero (superligero)

Jesus Resendiz W6 Alberto Artiga (superligero)

Jesus Villa W4 Brian Landeros (superligero)

