Boxeo en las Cataratas del Niágara el 13 de Mayo All Star Boxing, Inc se asocia con Seneca Resort & Casino para traerle “Seneca Fight Night” este viernes 13 de mayo en vivo desde el Centro de eventos del casino en Niagara Falls, NY. El evento principal enfrentará al favorito local Wilfredo “El Bravo Vega” Flores (9-0-1) de la cercana Dunkirk, NY contra Víctor Betancourt Jr (27-4) de Mexicali, Baja California, México en un choque a 10 asaltos por el puesto vacante. Título de peso ligero de la AMB Fedecentro. “Estamos felices de regresar nuestra serie de boxeo en el oeste de Nueva York después de una pausa de más de 2 años debido al Covid-19”, dijo Felix “Tuto” Zabala Jr, presidente de All Star Boxing, Inc. “Esta será una noche fantástica de boxeo. con enfrentamientos intrigantes, cada luchador tendrá que ganar su victoria”. El coestelar de la noche es en la división de peso mosca, el contendiente número 10 de la AMB y actual campeón de Fedelatin Anthony “Pricensa” Olascagua (3-0 1 KO) de Los Ángeles, California, se enfrenta al invicto Gustavo “Smiley” Pérez (8-0 ) de Ensenada, Baja California, México. El combate lo compra All Star Boxing, Inc en asociación con Teiken Promotions. Completando la cartelera, los súper gallos Alexander Castellanos (7-1, 1 KO) de Toawanda, NY se enfrentan a Vit Y (7-0-1, 4 KO) de Rockhill, Carolina del Sur en un asunto de 6 asaltos. La atracción especial de la noche es la favorita del público, Mikiah Kreps (2-0), que hace su anticipado debut en las Cataratas del Niágara contra Kedra Bradley (1-4) de Raleigh, Carolina del Norte, en 6 rondas. El show será transmitido en vivo para toda América Latina por ESPN KO, quedan boletos limitados visitando Ticketmaster.com o en la boletería del casino. Apertura de puertas 7PM primer timbre 8PM. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Cómo lidiar con una derrota Resultados desde Tijuana Like this: Like Loading...

