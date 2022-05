Round 12 con Mauricio Sulaimán: Cómo lidiar con una derrota Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC Saúl “Canelo” Álvarez perdió su pelea el pasado sábado en Las Vegas, por lo que la tradicional celebración del 5 de mayo “Cinco de Mayo”, que es tradición desde hace varias décadas, quedó eclipsada Antes que nada, quiero expresar mis sentimientos en este momento tan difícil para Saúl, quien es un gran peleador, un orgullo de México y del mundo del boxeo en general. La vida es vida, como el boxeo: ganas y pierdes. Lo importante es la capacidad de asimilar la adversidad, aceptar un revés y tener la madurez para superarlo y seguir adelante con determinación para volver y tener éxito. Esta misma situación sucedió en septiembre de 2013. Saúl subió al ring para enfrentar al que era, en ese momento, el peleador más importante, el rey libra por libra, Floyd Mayweather Jr., ya que peleaban por campeonato WBC de Canelo. título de peso welter. Su personalidad lo llevó a exigir para esa pelea y el resultado fue adverso. Perdió el título y su imbatibilidad. Los mejores boxeadores de la historia han perdido: Muhammad Ali, Julio Cesar Chavez, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Manny Pacquiao, Mike Tyson. En resumen, todos estos boxeadores legendarios que alguna vez fueron considerados invencibles fueron derrotados. ¿Qué paso después de eso? Demostraron grandeza de mente y cuerpo, al volver a construir su legado. Canelo perdió ante Floyd y tuvo la determinación de asimilarse, aceptar y progresar. Construyó nuevos planes y sueños ambiciosos, trabajó y se mantuvo con su excelente equipo. Siguió aprendiendo, maduró como atleta y como persona, y en los siguientes nueve años, desde ese revés, logró triunfos muy importantes que lo elevaron a ser el boxeador más importante del momento en todo el mundo, el libra-por -libra rey de hoy. Conquistó el campeonato de peso medio del WBC, derrotando a Miguel Cotto; reconquistó ese mismo título al derrotar a Gennady Golovkin. También noqueó al duro campeón Sergey Kovalev en el peso semipesado; ganó el campeonato mundial de peso súper mediano del WBC, derrotando al británico Callum Smith, y unificó la división de peso súper mediano, derrotando a los campeones Billie Joe Saunders y Caleb Plant. Peleó cuatro peleas en 11 meses, derrotando a tres campeones invictos; todo esto sucedió en 2021. Además de sus logros en el ring, obtuvo el Premio Nacional del Deporte. Fue el primer boxeador en la historia de este premio anual mexicano en lograrlo. Saúl, buscaste un reto peligroso y exigente ante un rival invicto y de mayor peso y perdido; No hay nada de que avergonzarse. Estoy seguro de que descansarás, meditarás, contemplarás y, una vez más, asimilarás, aceptarás y, con madurez, volverás a la cumbre. ¡Anímate y sonríe! Todavía tienes mucho que darle a México, al boxeo ya ti mismo. El día de la madre se celebra el 10 de mayo. Bienaventurados los que tenemos a nuestra mamá para abrazar y besar, mimar y darle un poco de lo mucho que nos ha dado. Ella es el ser más amoroso que existe para cada individuo. Ella es quien nos da la seguridad de que todo saldrá bien en el transcurso de la vida. Ella nos mira como nadie más puede y se entrega cada día por el bien de sus hijos. Decidimos hacer la tradicional rueda de prensa “Martes de Café” el lunes. “Sport and Chips” nos recibió con gran hospitalidad, y fue allí donde dedicamos un momento especial a nuestros campeones para reconocerlos y celebrarlos. Así como son guerreras en el ring, en el hogar son madres entregadas al cuidado de sus hijos. Ana María Torres, Mariana Juárez, Jackie Nava, Zulina Muñoz, Lulu Juarez, Esmeralda Moreno, Yuliahn Luna y muchas más son madres ejemplares. El CMB tiene tantas madres, tantas mujeres a las que admirar y reconocer por sus esfuerzos. El boxeo está lleno de mujeres valiosas como describí la semana pasada, el poder de la mujer siempre está presente. Celebremos y valoremos a nuestras mujeres hoy y todos los días. También se anunció un hecho histórico en Aguascalientes. El próximo 20 de mayo integrantes de la selección olímpica cubana darán el salto oficial al profesionalismo. Es la primera vez, en más de 60 años, que un boxeador de este país peleará en el campo pagado. Felicitaciones a Gerardo Saldívar y Fernando Barbosa por seguir el sueño… hasta hacerlo realidad. Sabías… México recibió con los brazos abiertos a un grupo de combatientes de Cuba. Aquí encontraron su hogar y amaron a México hasta el último suspiro; en las listas oficiales son reconocidos como mexicanos: José Mantequilla Nápoles, Ultiminio Ramos, Kid Rapidez y José Legrá, entre otros. Le dieron a los fanáticos noches de gloria, siempre con su estilo y estilo cubanos. Anécdota de hoy El amor que mi padre le tenía a mi abuela, Doña Wasila, fue algo que inculcó valores importantes en nuestros hijos. Mi abuela falleció muy joven, a la edad de 41 años, de un cáncer prolongado y doloroso. Mi abuelo reunió a mi padre, mi tío Héctor y mi tía Nelly en el dormitorio donde Doña Wasila respiró por última vez. Antes de morir, le pidió a mi padre que cuidara de don Elías y sus hermanos; ella lo nombró cabeza de familia. Así vivió mi padre su vida, siempre al pendiente de su padre y hermanos. Una vez hubo uno de esos grandes problemas en el boxeo, algo muy delicado. Vi cómo se desgastaba en interminables llamadas telefónicas. Una noche le pregunté si ya sabía lo que iba a hacer. “Aún no, hijo mío. Esta noche voy a hablar con mi madre para que me oriente a tomar la decisión correcta”. Esa fue la vida de mi papá. Cada día recordaba a su querida madre y siempre recurrió a ella durante los 65 años que vivió sin su presencia en este mundo. 