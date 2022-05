Eventos de esta semana por UFC Fightpass, Showtime, Fightzone, FITE, ESPN y DAZN JUEVES

El ex campeón mundial y artista de KO Ángel “Tito” Acosta (22-3, 21 KO) se enfrenta a Janel Rivera (18-8-3, 11 KO) en DAZN desde Fantasy Springs Resort Casino en Indio California. UFC Fightpass ofrece un espectáculo de Hollywood Fight Night encabezado por Callum Walsh, peso súper welter 2-0, en el Quiet Cannon ubicado en Montebello Country Club, Montebello, California. Walsh tiene dos KO en la primera ronda. DAZN transmitirá un interesante choque de peso súper mediano entre el invicto Daniele Scardina (20-0, 16 KO) y el ex campeón mundial Giovanni De Carolis (30-10-1, 14 KO) de Allianz Cloud en Milán, Italia. VIERNES

Fightzone regresa con la campeona superwelter femenina de la AMB, Hannah Rankin (11-5, 2 KOs) contra Alejandra Ayala (11-5, 8 KOs) desde el SSE Hydro Arena en Glasgow, Escocia. SÁBADO

Mantenga su control remoto cerca porque hay tres tarjetas principales funcionando simultáneamente. ¡Las tres cartas tienen lugar en el sur de California dentro de un radio de 50 millas! Showtime presenta la revancha entre Jermell Charlo (34-1-1, 18 KOs) y Brian Castano (17-0-2, 12 KOs) por el título indiscutible de peso súper welter del “War Grounds”, también conocido como Dignity Health Sports Park en Carson, California. El fenómeno de peso welter Boots Ennis (28-0, 26 KOs) se encuentra con el invicto Custio Clayton (19-0-1, 12 KOs) en la co-estelar. DAZN responde con el invicto peso semipesado Gilberto “Zurdo” Ramírez (43-0, 29 KOs) contra el ex campeón interino de la AMB Dominic Boesel (32-2, 12 KOs) desde el Toyota Arena en Ontario, California. El coestelar es el peso ligero William “El Camarón” Zepeda (25-0, 23 KOs) contra el ex campeón mundial René “Gemelo” Alvarado (32-11, 21 KOs). FITE lo convierte en un acertijo de tres vías con el debut en peso crucero del ex campeón mundial Sergey “Krusher” Kovalev (34-4-1, 29 KOs) contra el invicto Tervel Pulev (16-0, 13 KOs), más el ex retador al título de peso pesado Kubrat Pulev (28-2, 14 KO) contra Jerry Forrest (26-4-2, 20 KO). Temprano en el día en PPV, la leyenda del ring Floyd Mayweather continúa su gira de exhibición contra el excompañero de combate Don Moore de 59 pisos de altura en el helipuerto del Hotel Burj Al Arab en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Hay algunos combates reales en la cartelera, incluido el ex campeón mundial Badou Jack (25-3-3, 15 KO) contra Hany Atiyo (17-5, 12 KO). ESPN+ también salta a la palestra con el combate de rencor de peso pesado entre Tony Yoka (11-0, 9 KO) y Martin Bakole (17-1, 13 KO) de París, Francia. Después de que las restricciones de COVID obligaron a posponer su pelea a principios de este año, Yoka tuvo la oportunidad de tomar una eliminatoria de la FIB, sin embargo, Bakole no lo dejó salir del contrato. Yoka dice que ahora esta pelea es personal. PPV de Farmer-Bey será en Dubái el 21 de Mayo Team Rozicki responde al fallo del WBC Like this: Like Loading...

