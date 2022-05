Team Rozicki responde al fallo del WBC Al ser notificado de la revancha ordenada por el CMB de la disputada victoria por decisión del sábado del ex retador al título mundial Ryan Rozicki (15-1, 14 KOs) de Sydney, Nueva Escocia, Canadá, sobre el previamente invicto Yamil Alberto Peralta (13-1 , 6 KOs) de Buenos Aires, Argentina, el Equipo Rozicki respondió con lo siguiente: “Primero que nada quiero agradecer al WBC por la oportunidad y respeto totalmente su decisión de una revancha ordenada. Esperaba que esta pelea fuera una pelea muy dura ya que ambos peleadores querían esta victoria para avanzar hacia una seria contienda por el título mundial. Mi opinión es que la pelea fue realmente reñida y que los jueces que calificaron la pelea 95-94 creo que fue una calificación precisa para cualquiera de los dos peleadores. Peralta boxeó extremadamente bien pero Ryan tuvo éxito presionando la acción. Estoy seguro de que Ryan puede duplicar una victoria en una revancha”. dijo el promotor de Rozicki, Dan Otter, de Three Lions Promotions. Eventos de esta semana por UFC Fightpass, Showtime, Fightzone, FITE, ESPN y DAZN WBC ordena revancha directa Rozicki-Peralta Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.