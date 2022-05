WBC ordena revancha directa Rozicki-Peralta El CMB ha anunciado que se ha ordenado una revancha entre los pesos crucero Ryan Rozicki y Yamil Peralta con árbitros neutrales después de la controvertida victoria por decisión dividida de Rozicki el sábado en su ciudad natal. Además, Rozicki no será reconocido como campeón internacional del WBC y el WBC tiene un grupo de trabajo dispuesto para determinar qué sucedió exactamente. La siguiente actualización fue emitida por el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman: El CMB estableció de inmediato un grupo de trabajo para analizar la situación que ocurrió el sábado por la noche en Nueva Escocia, Canadá, cuando el peleador local Ryan Rozicki peleó contra Yamil Peralta de Argentina por el campeonato internacional vacante de peso crucero del CMB. Esta fue una pelea muy importante ya que dos luchadores clasificados entre los diez primeros lucharon por este título y mejoraron simultáneamente las clasificaciones. Se convirtió en una victoria por decisión dividida para Rozicki, lo que inmediatamente generó controversia. * El WBC nombró un panel de oficiales para revisar la pelea y determinó por unanimidad que Peralta debería haber obtenido la victoria. * El WBC también ha tomado en consideración la fuerte objeción que tuvimos todo el tiempo con respecto al nombramiento de los oficiales de ring de la autoridad local de boxeo, ya que seleccionaron a los cuatro oficiales locales. * El WBC decidió seguir sancionando el evento, para no afectar la promoción ni a los peleadores. * El WBC ha recibido el informe oficial del supervisor del evento asignado por el WBC, en el que confirma que lamentablemente fue una decisión equivocada. * El comité WBC International, presidido por Mauro BETTI de Italia, ha estado activamente involucrado en el proceso. * Yo, como presidente de The WBC, hablé directamente con Daniel Otter, presidente de Three Lions Promotions y he confirmado que su compañía, él mismo y especialmente el propio Ryan Rozicki están de acuerdo con la decisión de The WBC después de revisar todos los hechos. El Consejo Mundial de Boxeo por la presente confirma lo siguiente: – El campeonato internacional de peso crucero del CMB sigue vacante. – Se ordenará una revancha inmediata con la condición de que un panel totalmente neutral (ni de Canadá ni de Argentina) oficie la revancha. – El comité de calificaciones no considerará el resultado en su evaluación para el ranking oficial del mes de mayo. El WBC desea reconocer la gran pelea realizada por Yamil Peralta así como el gran esfuerzo de Ryan Rozicki. La deportividad mostrada por ambos bandos, especialmente la magnífica acción de humildad de Rozicki, al levantar la mano de Peralta tras el anuncio del resultado, confirma que el boxeo es un gran deporte, exaltando el honor y subrayando el juego limpio. Estamos comprometidos con la seguridad, pero también con la equidad. Mauricio Sulaiman Saldivar

