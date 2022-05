Bivol vence a Canelo y retiene titulo semipesado de la AMB Por Miguel Maravilla en ringside El campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol (20-0, 11 KOs), defendió con éxito su título con una decisión unánime en doce asaltos sobre Canelo Alvarez (57-2-2, 39 KOs) el sábado por la noche en T-Mobile Arena en Las Vegas. Canelo presionó principalmente la acción, pero Bivol, un buen técnico de ring, a menudo superó y frustró a Canelo. Las puntuaciones fueron 115-113 3x. La pelea comenzó con Bivol bombeando el jab y Canelo lanzando las manos derechas cortantes, Álvarez acechaba mientras Bivol se mantenía ocupado en la primera ronda. Canelo se mantuvo cerca en la segunda ronda cuando Bivol luchó contra una defensa compacta lanzando directamente mientras Álvarez mostró un lanzamiento rápido y conectó desde diferentes ángulos. En la tercera ronda, Canelo mantuvo el ritmo y aterrizó adentro con combinaciones, Bivol continuó luchando contra el jab y terminó la ronda con Canelo inmovilizado mientras el mexicano comenzaba a mostrar algo de destello desde las cuerdas. Canelo conectó con una derecha sólida a principios del cuarto, Bivol tenía a Canelo contra las cuerdas, pero Álvarez logró salir y luego conectó a Bivol con un gran gancho. Bivol tuvo su momento en el quinto cuando tenía a Canelo inmovilizado contra las cuerdas y desató una combinación, pero Álvarez parecía estar haciendo las cosas bien. En el sexto, Bivol trabajó el jab y Canelo buscó contraatacar contra las cuerdas, pero estuvo limitado, más tarde en la ronda, Bivol respaldó a Canelo. Más allá de la mitad de la séptima entrada, el jab fue efectivo para Bivol mientras continuaba respaldando a Canelo, pero el mexicano siguió abriéndose camino hacia adentro con golpes de poder, pero el campeón pareció superar a Canelo. Al salir disparando en el octavo, Bivol soltó sus manos cuando tenía a Canelo contra las cuerdas gimiendo, la superestrella mexicana parecía no tener respuesta para el trabajo de Bivol, ya que el campeón simplemente trabajó y superó a Canelo. En el noveno asalto, Bivol neutralizó a Canelo conectando el jab y superándolo mientras Álvarez parecía limitado y lento. Al final de la pelea en el décimo, Bivol siguió viniendo cuando Canelo parecía estar frustrado mientras le tiraba todo al campeón. En las rondas de campeonato, Bivol llevó a Canelo contra las cuerdas en el undécimo cuando la superestrella mexicana parecía tener ahora una respuesta para la voluntad de Bivol. En el duodécimo y último asalto, Canelo sintió la urgencia de buscar el nocaut mientras Bivol boxeaba y seguía bombeando el jab. Bivol superó a Canelo 152-84, lo superó en lanzamientos 710-495 y tuvo un porcentaje de comentarios más alto 21% -17% Rozicki vence a Peralta por titulo Internacional WBC en Nueva Escocia

