Povetkin-Whyte 2 pospuesta al 27 de marzo en Gibraltar La revancha tan esperada de Dillian Whyte con Alexander Povetkin se dirige a Gibraltar en una nueva fecha del 27 de marzo, en vivo en Sky Sports Box Office en el Reino Unido y en DAZN en todos los demás mercados. Whyte iba a enfrentarse a Povetkin el 6 de marzo, pero las restricciones de viaje debido a la pandemia de Covid-19 han significado que la pelea se retrasó tres semanas. Whyte intentará vengar su impactante derrota por nocaut ante Povetkin el verano pasado, y pronto anunciará un lugar. El promotor Eddie Hearn dijo: “En el entorno actual, siempre tenemos que pensar en nuestros pies. Hicimos todo lo posible para intentar que ocurriera el 6 de marzo, pero con las nuevas restricciones de viaje fue imposible. Ahora tenemos algo fuera de la caja, convincente y un escenario único para una de las peleas de peso pesado del año: ¡rodar en el Rumble on the Rock! “ Saludar supera a Paradero por el título interino de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.