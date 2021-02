Saludar supera a Paradero por el título interino de la AMB Vic Saludar (21-4, 11 KOs) se convirtió en el nuevo campeón interino de peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar a Robert Paradero (18-1, 12 KOs) por decisión dividida el sábado en Biñan City, Laguna, Filipinas. Los puntajes fueron 115-113, 116-112 para Saludar, 118-110 para Paradero después de una pelea muy reñida. Saludar, de 30 años, campeón mundial en el pasado, tenía la experiencia de su lado y usó bien sus recursos, presionando al previamente invicto Paradero durante la mayor parte de la pelea para obtener la importante victoria. Povetkin-Whyte 2 pospuesta al 27 de marzo en Gibraltar Lee supera a Amankulov por el cinturón KBC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.