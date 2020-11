Povetkin se recupera del Covid 19 Por. Gabriel F. Cordero Se ha podido conocer que el Ruso campeón mundial de peso pesado del WBC, Alexander Povetkin se esta recuperando positivamente del Covid 19. Ahora el próximo paso es volver a entrenar y estar seguros de su rendimiento. A Povetkin se le ha realizado un examen médico integral y pronto se sabrá si la pelea con White se mantiene para a finales de enero. Ya había sido pospuesto la revancha con Británica Dillian White, programado para el 21 de noviembre. Fallece el arbitro Lindsey Page Jr. Lovemore Ndou publica autobiografía

