Lovemore Ndou publica autobiografía El tres veces campeón mundial Lovemore Ndou presenta a los lectores su autobiografía recientemente publicada “Tough Love” en un viaje a través de las dificultades de su infancia en Sudáfrica y los combates con Canelo Alvarez y Miguel Cotto y como principal compañero de entrenamiento de Floyd Mayweather y se convierte en un abogado líder en Sydney, Australia. Ndou era un joven negro que enfrentaba la realidad de vida o muerte cada hora de crecer en un pueblo humilde en la frontera entre Sudáfrica y Zimbabwe, con el edificio del apartheid comenzando a desmoronarse en Sudáfrica y la guerra civil en Zimbabwe. Solo comenzó a boxear para protegerse a sí mismo, a sus padres y a sus hermanos. ¡Pero se volvió tan bueno en el boxeo que se convirtió en un triple campeón mundial! Lovemore no tuvo la oportunidad de ir a la escuela hasta los nueve años, sin embargo, se comprometió a educarse a sí mismo y a aprovechar al máximo su vida y personificó el valor de la educación. Hoy en día, es un abogado exitoso con un próspero negocio legal en Sydney y con no menos de siete títulos universitarios a su nombre. Como lo hizo cuando era un niño tratando de proteger a su familia, Lovemore hoy está comprometido a ayudar a tantas personas como pueda. – Cuando era niño y crecía en Zimbabwe y Sudáfrica, Lovemore Ndou experimentó la pobreza y las injusticias del sistema de apartheid, presenció las atrocidades cometidas contra su familia y su comunidad, fue víctima de la brutalidad policial y vio a su mejor amigo asesinado a tiros en una protesta callejera. Sin embargo, contra todo pronóstico, Lovemore tuvo éxito y ascendió de rango para convertirse en campeón mundial de boxeo y luego en abogado exitoso, mientras hacía de Australia su hogar. En Tough Love, Lovemore Ndou recuerda de manera evocadora los muchos desafíos que ha superado en su viaje y su último triunfo a través del trabajo duro, la dedicación, la resistencia y la persistencia. Disponible en las principales librerías. AMAZON.AU

