Fallece el arbitro Lindsey Page Jr. Por Ray Wheatley – World of Boxing Fightnews.com® ha sido informado por la Directora de Relaciones Públicas de la FIB, Jeanette Salazar, que el árbitro de la FIB Lindsey Page Jr. lamentablemente falleció. “Desafortunadamente, hemos perdido a otro miembro de la familia de la FIB este año”, dijo Salazar. “Lindsey Page, Jr. falleció hace un par de días. Lindsey fue un árbitro y juez muy conocido, y miembro de la FIB durante muchos años. Estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento. En este momento no tenemos mucha información para compartir sobre los servicios, etc. “ Lindsey comenzó su carrera como árbitro en 1992 y trabajó en un total de 226 combates hasta 2017. Nació en Trenton, Nueva Jersey y residió en Burlington, Nueva Jersey. Su familia y amigos lo extrañarán con tristeza. Povetkin se recupera del Covid 19

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.