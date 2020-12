Boxeo en Ucrania el 18 de Diciembre El boxeo sigue en Ucrania tras el anuncio de la reaparición del prospecto local Dmitry Mitrofanov , de 31 años (9-0-1, 5 KOs) ante el Británico Asinja Byfield (14-3-1, 6 KOs) por el título de peso mediano junior oriental de la OMB el 18 de diciembre en un evento sin fanáticos organizado por K2 Promotions Ukraine y Top Boxing Generation en Kiev, Ucrania La velada de boxeo del 18 de diciembre. Mitrofanov debuto en 2017 en Estados Unidos y en octubre de este empató ante Anatoli Hunanyan en Ucrania donde ha realizado sus ultimas 7 peleas. Fallece el arbitro Lindsey Page Jr.

