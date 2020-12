AMB ordena Charr-Bryan enfrentarse antes del 29 de enero La pelea por el título de peso pesado entre el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Mahmoud Charr y el campeón interino / retador obligatorio Trevor Bryan tendrá que celebrarse antes del 29 de enero de 2021, según un comunicado emitido por el Comité de Campeonatos de la AMB y firmado por Carlos. Chávez. La organización pionera solicitó a Don King Promotions que enviara los contratos firmados por ambos boxeadores lo antes posible con detalles sobre el lugar y la fecha de la pelea. Si alguno o ambos peleadores (Charr-Bryan) no firman el contrato, él o ellos perderán su posición como campeón o retador obligatorio. La comunicación, que fue enviada a todas las partes vía correo electrónico, también estipula que el combate se llevará a cabo bajo las reglas de la AMB, con la respectiva designación de los oficiales. También establece que los laboratorios que se utilizarán para las pruebas antidopaje deben estar certificados por VADA / WADA para ser aceptados. La licitación de la bolsa para esta pelea obligatoria se llevó a cabo el pasado 2 de marzo en la Ciudad de Panamá y de acuerdo con las reglas de la organización, específicamente la regla D.11: Contratos de Oferta de Moneda, el Promotor que gane la Oferta de Moneda deberá tener todos los contratos de pelea debidamente firmados y entregados al Campeonato Presidente del Comité a más tardar veinte (20) días a partir de la fecha en que se adjudique la oferta ganadora. Sin embargo, en este caso, la pausa en el boxeo por la pandemia impidió que dicho procedimiento se realizara con normalidad, por lo que se suspendió. Ahora que la mayoría de los países han abierto sus fronteras y el boxeo se está produciendo en todo el mundo en un volumen considerable, es un buen momento para retomar el proceso. La AMB está esperando una respuesta de Don King Promotions y desea que la pelea se pueda llevar a cabo según lo dispuesto en la licitación. BJ Saunders: No he pasado por alto a Murray Boxeo en Ucrania el 18 de Diciembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.