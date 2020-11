Povetkin es hospitalizado por Covid y se suspende revancha ante Whyte La revancha por el campeonato mundial de peso pesado del WBC, entre el Ruso campeón Alexander Povetkin y el Británico Dillian Whyte programada para el 21 de noviembre a puerta cerrada en el Wembley Arena de Londres ha sido pospuesta debido a que Povetkin fue ingresado este martes en el hospital con COVID-19, ”El WBC ha recibido la noticia de que el campeón mundial Alexander Povetkin está en el hospital luego de dar positivo por COVID-19. La revancha Povetkin-Whyte se reprogramará a la fecha prevista para el 30 de enero”, dijo el presidente del WBC, Mauricio Sulaimán. Povetkin luchó contra el Británico Anthony Joshua de Gran Bretaña por los títulos de la AMB, la FIB, la OMB y la IBO en el estadio de Wembley en 2018, combate que fue detenido en la séptima ronda. Fallece José Emilio Graglia dirigente del Boxeo Argentino y la AMB Haney: quiero ser el jefe de la división de peso ligero

