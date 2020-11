Fallece José Emilio Graglia dirigente del Boxeo Argentino y la AMB Por.Gabriel F. Cordero El lunes 2 de noviembre se ha confirmado el fallecimiento de José Emilio Graglia, histórico dirigente de boxeo de la provincia de Córdoba, Argentina y la AMB. Graglia a mediados de Octubre había sido ingresado al Sanatorio del Salvador por una descompensación pulmonar pero su situación fue empeorando hasta tener un paro cardíaco. Graglia fue presidente de la Federación Cordobesa de Box desde 1992 y estuvo al frente por cerca de 30 años y fue vicepresidente de la Federación Argentina de Box y un miembro de la Asociación Mundial de Boxeo también por cerca de 40 años en el directorio principal. Ingresó al directorio de la AMB en 1988 y fue Vice-Presidente Regional de Latinoamérica por cuatro años. De 1992 a 1997 ocupó el cargo de miembro y después fue el presidente de Fedelatin hasta 2004. Entre 2005 y 2014 fue Director Continental y posteriormente «Director de Apoyo para América Latina». Promovió varios programas de “KO a las Drogas” en Mendoza, Argentina, y fundó el gimnasio con el nombre de “KO a las Drogas”. “José Graglia fue un dirigente extraordinario, artífice de una federación provincial modelo como es la cordobesa. Trabajador incansable y comprometido con el crecimiento de nuestro deporte, estuvo activo hasta sus últimos días. Su pérdida es irreparable”, publicó la Federación Argentina de Box. Povetkin es hospitalizado por Covid y se suspende revancha ante Whyte

