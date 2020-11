Berchelt con Covid y Stevenson se ofrece para Valdez en Diciembre 12 Según los informes, el campeón de peso súper pluma del WBC, Miguel Berchelt, dio positivo por COVID-19. Según ESPN, su choque del 12 de diciembre contra Oscar Valdez podría estar en peligro. Otras fuentes hablan sobre la posibilidad de que el ex campeón mundial de peso pluma Shakur Stevenson se haya ofrecido públicamente a enfrentar a Oscar Valdez en el peso ligero junior el 12 de diciembre. WBC niega categóricamente las acusaciones de racismo Fallece José Emilio Graglia dirigente del Boxeo Argentino y la AMB

Top Boxing News

