WBC niega categóricamente las acusaciones de racismo Respondiendo a un tweet de Gervonta Davis: Presidente del WBC, Mauricio Sulaiman: Nos ha llamado la atención que nuestra organización está siendo atacada alegando que el WBC es racista y parcial. Estas acusaciones irresponsables derivaron de la pelea Gervonta Davis vs Leo Santa Cruz. Para que conste, The WBC no ha publicado en ninguna de nuestras plataformas un solo post sobre Gervonta Davies o la pelea más que un repost de una publicación ejemplar del propio Gervonta, que es la siguiente: http://suljosblog.com/suljos/wp-content/uploads/2020/11/WBC-POST-INSTAGRAM-.jpg View this post on Instagram Game recognizes game! 👏 A post shared by World Boxing Council (@wbcboxing) on Nov 2, 2020 at 4:11pm PST El WBC no tiene voceros, la única persona autorizada para hablar en nombre de la organización es el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman. El WBC luchó incansablemente contra el apartheid durante 18 años. El WBC ha liderado muchas activaciones contra el racismo, el abuso de poder y la discriminación. Solo por nombrar algunas de nuestras campañas mundiales de responsabilidad social activa. El WBC defiende la unidad, la inclusión, el respeto y la hermandad. Lamentamos las acusaciones irresponsables y falsas e invitamos a todos a verificar los hechos. WBC ordena Estrada-Rungvisai III Berchelt con Covid y Stevenson se ofrece para Valdez en Diciembre 12

