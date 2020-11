WBC ordena Estrada-Rungvisai III El campeón súper mosca del WBC, Juan Francisco “Gallo” Estrada, deberá enfrentar próximamente al retador obligatorio, el ex campeón mundial del WBC, Srisaket Sor Rungvisai. El WBC ordenó negociaciones libres para llevar a cabo esta pelea, informando puntualmente a todas las partes involucradas. Si no se puede llegar a un acuerdo dentro de los próximos 30 días, la licitación para la pelea se llevará a cabo el martes 1 de diciembre. En su primera batalla, Sor Rungvisai logró una victoria por decisión mayoritaria sobre el “Gallo” para defender con éxito su título a principios de 2018. En su revancha el año pasado, Estrada ganó por decisión unánime. Stanionis detiene a DeLoach en Los Angeles WBC niega categóricamente las acusaciones de racismo

