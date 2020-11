Stanionis detiene a DeLoach en Los Angeles El invicto peso welter olímpico lituano de 2016 Eimantas Stanionis (11-0, 8 KOs) anotó un nocaut técnico en el noveno asalto sobre Justin DeLoach (19-5, 10 KOs) el miércoles por la noche en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. Stanionis derribó a DeLoach y lo derribó dos veces en la novena ronda. La pelea fue interrumpida después del bombardeo de seguimiento de Stanionis. El tiempo era 2:53.El invicto peso súper welter Chordale Booker (16-0, 7 KOs) ganó una decisión dividida en ocho asaltos sobre Sonny Duversonne (11-2-2, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 77-75 Duversonne, 77-75, 77-75 Booker. El invicto superligero Kent Cruz (16-0-1, 10 KOs) salió victorioso cuando Erik Castillo (9-3, 3 KOs) no salió con la tercera ronda. Benn-Formella es el evento principal de DAZN el 21 de noviembre WBC ordena Estrada-Rungvisai III

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.