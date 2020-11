Benn-Formella es el evento principal de DAZN el 21 de noviembre Con Alexander Povetkin vs Dillian Whyte 2 pospuesto debido a la prueba COVID-19 positiva de Povetkin, existía cierta preocupación de que todo el evento fuera cancelado. Sin embargo, EC Promotion anunció hoy que la cartelera aún está activa y que el nuevo combate principal es entre el peso welter Conor Benn (16-0, 11 KOs) contra el ex campeón IBO Sebastian Formella (22-1, 10 KOs). La pelea será por el título de peso welter continental de la AMB y se llevará a cabo en el SSE Arena en Wembley, Londres. Benn viene de dos victorias por nocaut en 2019 (Jussi Koivula KO2 y Steve Jamoye KO4). Formella dejó caer una decisión contra el dos veces campeón mundial Shawn Porter en agosto. Sky Sports televisará en el Reino Unido. DAZN televisará en todo el mundo. Flores con el objetivo de vencer a Ortiz el sábado en Los Ángeles Stanionis detiene a DeLoach en Los Angeles

