Flores con el objetivo de vencer a Ortiz el sábado en Los Ángeles El peso pesado Alexander “The Great” Flores anticipó su enfrentamiento contra Luis “King Kong” Ortiz en una conferencia de prensa el martes. Flores y Ortiz encabezan una transmisión de FOX de peso pesado este sábado desde Microsoft Theatre en Los Ángeles. La cartelera también presenta a Frank “The Cuban Flash” Sánchez (15-0, 11 KOs) contra Brian Howard (15-3, 12 KOs) en el evento co-estelar de 10 asaltos, y Michael Coffie (10-0, 7 KOs ) contra Joey “Minnesota Ice” Abell (35-10, 33 KOs) en un combate a ocho asaltos. “Creo que es posible que Ortiz me esté pasando por alto”, dijo Flores. “Solo estoy concentrado en lo que puedo controlar. Sé que algún día puede que ya no tenga estas oportunidades, así que tengo que saltar sobre esta. “Vencer a Ortiz me pondrá entre los mejores pesos pesados. Creo que una victoria definitivamente conducirá a una pelea por el título mundial más temprano que tarde. “Espero al mejor Luis Ortiz el sábado por la noche. Me estoy preparando para el mismo tipo que venció dos veces a Deontay Wilder “. ¿Gervonta Davis involucrado en un atropello y fuga? Benn-Formella es el evento principal de DAZN el 21 de noviembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.