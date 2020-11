Haney: quiero ser el jefe de la división de peso ligero Por Jeff Zimmerman Si bien el mundo del boxeo sigue vibrando después de las recientes actuaciones de las estrellas emergentes Teofimo “The Takeover” Lopez y Gervonta “Tank” Davis y con razón, otro joven con potencial de superestrella, Devin “The Dream” Haney (24-0, 15 KOs ), defenderá su título de peso ligero del WBC contra el ex dos veces campeón mundial y medallista de oro olímpico de 2004, Yuriorkis Gamboa (38-3, 18 KOs), este sábado 7 de noviembre en el Seminole Hard Rock Hotel en Hollywood, Florida y transmitido en vivo. en DAZN. Haney pensó que a cada uno le fue bien en sus victorias, pero fue López quien lo impresionó más. “Teofimo entró allí e hizo un gran trabajo. Hizo el trabajo ”, dijo Haney. “Hizo lo que mucha gente pensó que no podía hacer, incluyéndome a mí, no pensé que pudiera ganar la pelea y entró allí y conmocionó al mundo. Felicidades para él “. Haney agregó: “Sobre la actuación de Gervonta Davis, entró y consiguió la victoria. No puedo golpear a nadie mientras él se fue y también hizo una buena actuación “. Haney sabe que cada uno podría ser un futuro oponente, pero no necesariamente está buscando cuando ve sus peleas. “Por supuesto, miro y examino hasta cierto punto, pero puedes ver a alguien todo el día y entrar y aparece un peleador totalmente diferente esa noche, así que sigo viendo como fan”. Sin quitarle nada a la gran victoria de López, Haney no estaba contento de cómo fue coronado campeón indiscutible cuando tiene el título de peso ligero del WBC. “Teofimo es llamado el campeón indiscutible por cierto grupo de personas, que yo diría, los fanáticos causales, que realmente no conocen los entresijos del juego del boxeo y cómo piensan los organismos sancionadores y cómo funcionan estas cosas”. explicó Haney. “Top Rank transmitió su mensaje a la gente que pensaba que era una pelea indiscutible, pero en realidad, no fue una pelea indiscutible”, continuó Haney. “Porque si es una pelea indiscutible, entonces tienes todos los cinturones, así que la próxima vez que pelees con la persona con la que estás peleando, él también debería poder ganar todos los cinturones. “Definitivamente me molestó hasta cierto punto. Creo que el WBC debería aclararlo y dejar que el mundo sepa la verdad, pero si no lo hacen, entonces está bien, tomamos nuestros golpes y moretones a lo largo del camino y seguimos adelante “. Haney habla con tranquilidad, confianza en sí mismo y consideración, además de una madurez muy superior a su edad. Haney creció en el gimnasio cuando era un niño y ha sido guiado por su padre, Bill, quien entrena y administra a su hijo. El mayor Haney rodeó a su hijo desde el principio con estrellas del boxeo como Floyd Mayweather y Zab Judah. Esa mentalidad de tomar las cosas con calma probablemente haya sido arraigada por su padre y por estar rodeado de la grandeza de Mayweather y Judah tan jóvenes. Mayweather, el autoproclamado TBE, revolucionó el deporte en sus dos décadas como profesional donde cambió su apodo de “Pretty Boy” a “Money May” durante su carrera en el salón de la fama y se convirtió en el punto de referencia para esta generación de luchadores en y fuera del ring y ha sido una gran influencia en el joven Haney. Judah, quien ganó múltiples títulos mundiales y se enfrentó cara a cara con Mayweather en 2006, también ha sido una gran influencia en la vida de Haney y es su padrino. “Es una bendición haber sido enseñado por los mejores y haber crecido con los mejores. Estoy agradecido por esa oportunidad y me ha ayudado a llegar a donde estoy ahora ”, dijo Haney. “Zab ha sido de gran ayuda para mí, con él como mi padrino, con los entresijos del deporte del boxeo y Floyd a su alrededor, ser como un mentor para mí me enseñó mucho también”. La química entre Haney y Mayweather se hizo evidente cuando un video los mostró trabajando juntos a principios de este año, lo que causó un gran revuelo en las redes sociales cuando Mayweather promociona a Tank, a quien está preparando para ser la próxima estrella de pago por evento del boxeo mientras Haney pelea. para Eddie Hearn y Matchroom Boxing. Haney entiende el negocio del boxeo, al igual que su mentor Mayweather, quien lo perfeccionó, y no lo ve como un gran problema y le encantaría probar con Tank en algún momento. “Al final del día, es un deporte y no entiendo por qué la gente intenta hacerlo como si fuera malo cuando dos personas se pelean”, dijo Haney. “Ambos estamos ganando dinero, ambos estamos obteniendo más estrellato y reconocimiento de nuestra lucha. Cuando la gente pelea es algo bueno, no es malo. “Odio cuando la gente trata de hacer que sea algo malo cuando dos personas pelean, es un deporte, es parte del juego. En el fútbol, ​​los amigos juegan entre ellos todo el tiempo, el baloncesto, los amigos juegan entre ellos todo el tiempo. Todos los demás deportes pueden hacer eso, pero cuando se trata de boxeo, es algo totalmente diferente “. Haney agregó: “No estoy diciendo que él y yo [Tank] seamos amigos ni nada de eso. Estoy dando un ejemplo cuando dos personas se enfrentan entre sí “. Otro oponente potencial para Haney es el propio “chico de oro” de Golden Boy, Ryan “KingRy” García, quien ha acumulado un récord invicto de su propio 20-0, 17 KOs y tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales que incluyen 7.5 millones de seguidores en Instagram. Haney y García también tienen un historial de aficionados e incluso se han enfrentado en las redes sociales y sin duda sería una pelea importante también, pero todavía no es el número uno en su lista de blancos. “No diría el número uno y creo que Ryan es un buen peleador, pero en este momento no tiene cinturón, así que no diría el número uno. Pero creo que es una gran pelea cuando sucede. Si sucede a continuación, estaría emocionado, pero ahora mismo quiero ganar cinturones. Quiero ser el líder en la división de peso ligero ”. Pero para que Haney consiga las grandes peleas que anhela y capture todos los cinturones; primero debe superar a Gamboa, quien alguna vez fue considerado el próximo gran éxito en el boxeo después de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de 2004 y luego convertirse en campeón mundial. Aunque su carrera nunca despegó como muchos imaginaron, Gamboa de 38 años ahora es una vara de medir para campeones jóvenes como Haney y Davis anteriormente, donde demostró que todavía era un perro vivo, antes de ser detenido en la 12a ronda después de pasar varios rondas en una pierna lesionada. Haney no se está tomando a Gamboa a la ligera y está emocionado de enfrentarlo. “Creo que en cada pelea se gana experiencia, ya sea que el peleador sea bueno o malo. Aprendes algo en cada combate y creo que Gamboa sacará lo mejor de mí ”, dijo Haney. “Es alguien con quien no puedo dormir, alguien con quien tengo que permanecer en mi juego“ A ”de principio a fin. Viene a ganar y no viene a tumbarse. “Nunca has visto a Gamboa recostado contra nadie. Estoy emocionado por la pelea y no puedo esperar para mostrar mis habilidades contra alguien que lo va a dar todo “. Haney, un gran estudiante de la ciencia dulce, también entiende que al final del día será juzgado por con quién pelea y se preocupa profundamente por el legado que espera dejar algún día en el boxeo. “Por supuesto por supuesto. Quiero ser mencionado junto a los grandes. Para que mi nombre viva mucho más tiempo de lo que nunca viviré, tengo que pelear con los mejores, tengo que mostrarle al mundo lo bueno que soy como un luchador “. Y qué dulce sería para Haney, de 21 años, que cumple 22 diez días después de su pelea del 17 de noviembre, convertirse en la estrella más grande del boxeo, una vez sostenida por su mentor Floyd Mayweather, y para Haney, con un apodo “. El Sueño ”, para convertirse en una realidad para él y su padre, quien ha sido la luz guía detrás de todo y por lo cual el joven Haney está eternamente agradecido. “Mi papá lo ha sido todo en mi carrera. Siempre digo esto, y lo digo en serio cuando lo digo: “No estaría aquí si no fuera por mi papá”. “Mi papá ha jugado el papel más importante en mi carrera y trato de agradecerle todos los días por ello”. Povetkin es hospitalizado por Covid y se suspende revancha ante Whyte Boxeo en Miami el 20 de noviembre

