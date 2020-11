Boxeo en Miami el 20 de noviembre El clasificado mundial AMB # 11, OMB # 15 del peso gallo, Melvin “Melo” López (21-1, 12 KOs) de Nicaragua (ahora con sede en Miami) continúa su marcha hacia una oportunidad de título mundial el 20 de noviembre contra Brandon Leon Benítez (15-2, 6 KOs) de México en un evento principal de 10 rounds por el título Latino de la OMB de 118 libras en el Mediapro Studio en Miami, Florida. El evento “Fight Night Promotions VIII” será promovido por M&R Boxing Promotions (Laura Ching). El mánager de López, Willam Ramirez (WRAM BOXING) siente que “Melo” está listo para la tarea. “Esta es una oportunidad para que Melvin se ponga a considerar seriamente la contienda por el título mundial. Sé que está listo para enfrentar este desafío tanto mental como físicamente ”, dijo Ramírez. En el co-estelar de 8 rounds, James “Bring Home the” Bacon (24-4, 16 KOs) de Filipinas se enfrentará al veterano Cleotis “Mookie” Pendarvis (21-6-2, 9 KOs) del Sur de California. El ex campeón de peso mosca del CMB, Cristofer “El Latigo” Rosales (31-5, 21 KOs) también estará en acción en el programa con un oponente por anunciar. Completando el evento: Jorge De Jesus Romero (18-0-1, 12 KOs) vs Facundo Eduardo Ased (9-3, 5 KOs) 8 asaltos supergallo Serik Musadilov (7-0, 7 KOs) vs Daniel Najera (9-5-1, 4 KOs) 6 asaltos pesos crucero Otar Eranosyan (3-0, 2 KOs) vs Ignacio Perrin (6-3 -1, 1 KO) 6 asaltos pesos ligeros Tayre Jones (1-0, 1KOs) vs Zachary Johnson (0-5 0) 4 asaltos pesos welter Frank Díaz (3-0, 3 KOs) vs Eduardo Melendez (5-28, 1 KO) Mekhrubon Sanginov (7-0-1, 5KOs), Daniel Araujo Figueiredo (4-0, 3KOs), Gorjan Slaveski (6-1, 4KOs) y Octavius ​​Bowens (1-0, 1KO) pelearán en combates separados. Haney: quiero ser el jefe de la división de peso ligero Adrien Broner encarcelado tras publicación en Instagram

