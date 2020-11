Adrien Broner encarcelado tras publicación en Instagram El campeón mundial de cuatro divisiones Adrien Broner ha sido encarcelado por desacato al tribunal. Una mujer que dice haber sido agredida sexualmente por AB ganó una sentencia de 800.000 dólares contra Broner en diciembre, pero hasta ahora no ha pagado ni ha revelado información financiera completa como exige la ley. La última gota puede haber sido esta publicación de Instagram de Broner. Según Cleveland.com, AB había informado a ese tribunal el 5 de octubre que todo el efectivo que tenía ascendía a 13 dólares. Sin embargo, hace tres días publicó un video que mostraba un escritorio lleno de efectivo. Esto no le cayó bien a la jueza Nancy Margaret Russo. Broner ahora debe permanecer en la cárcel hasta que proporcione información financiera completa y veraz. Boxeo en Miami el 20 de noviembre IBF aclara el estatus del peso ligero y las eliminatorias realizadas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.