IBF aclara el estatus del peso ligero y las eliminatorias realizadas Por Boxing Bob Newman Fightnews.com® habló hoy con el presidente de la FIB, Daryl Peoples, para obtener una aclaración sobre las eliminatorias duales de peso ligero que se disputaron el sábado en lados opuestos del Atlántico. La pelea entre el # 3 de la FIB George Kambosos, Jr. y el # 4 Lee Selby, celebrada en Londres, Inglaterra, fue por el deporte # 1 que estaba vacante. Kambosos, Jr. se fue con una victoria muy reñida y aseguró tanto el ranking # 1 como el estatus de retador obligatorio para el campeón indiscutible Teofimo López. En San Antonio, Texas, varias horas después, el # 6 Isaac Cruz González aniquiló al # 9 Diego Magdaleno en un round para asegurar el también vacante puesto # 2. El presidente Peoples dijo que la FIB presionará para que Kambosos, Jr. sea el primero en la rotación obligatoria para López, quien, como campeón de múltiples cinturones, hereda la nada envidiable tarea de tener que lidiar con las defensas obligatorias de la FIB, la AMB y la OMB. Peoples admite que serán necesarias algunas negociaciones para asegurar el lugar de la FIB en la rotación. López y equipo también tendrán que usar algunas maniobras ágiles para mantener todos los cinturones atados firmemente alrededor de la cintura del campeón sin ser desnudado para sus defensas ante los retadores obligatorios de cada organización. Sin embargo, existe la posibilidad de que López, un enorme peso ligero, pueda seguir los pasos de los recientes campeones de cuatro cinturones Terence Crawford y Oleksandr Usyk quienes, después de ganar las cuatro correas, pasaron inmediatamente a la siguiente categoría de peso. ¡Manténganse al tanto! Confirman Okolie-Glowacki para el 12 de Diciembre en Londres

