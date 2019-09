Porter, Dirrel y Guerrero en conferencia de Prensa en Las Vegas El campeón de peso welter del WBC, “Showtime” Shawn Porter, el campeón de peso súper mediano del WBC, Anthony “The Dog” Dirrell y el ex tres veces campeón mundial Robert “The Ghost” Guerrero organizaron un entrenamiento para los medios en Las Vegas el miércoles mientras se acercan a sus respectivos enfrentamientos de PPV que tendrán lugar el sábado , 28 de septiembre del Staples Center en Los Angeles. Shawn Porter: “Shawn Porter va a salir del ring con dos cinturones. Voy a pegarle. Voy a golpearlo con fuerza y ​​haré cosas que nunca has visto hacer a nadie contra Errol Spence … espero que haya adversidades para Errol. Habrá un momento en el que se dará cuenta de que está perdiendo esta pelea. Tiene que ser psicológicamente sólido. No sé si él va a estar en el ring. Creo que tengo la ventaja allí y que sé cómo meterme en su cabeza. Anthony Dirrell: “Voy por el nocaut. Voy por el nocaut en cada pelea. Si no sucede, todavía puedo ir 12 rounds y salir victorioso. Esta victoria construiría mi legado. Algunas personas esperan que pierda, y estoy feliz por eso. Esto simplemente lleva mi carrera a otro nivel “. Robert Guerrero: “Los fanáticos obtendrán lo que siempre obtienen de mí. Voy a venir a pelear, a ocuparme de ganar y dejar a todos con algo para recordar “. ### Porter encabezará el Pay-Per-View de FOX Sports PBC en una muy esperada unificación del título de peso welter contra Errol Spence Jr., mientras que Dirrell defiende su cinturón contra el invicto David Benavidez en el evento principal de pago por evento. Guerrero se enfrentará a Jerry Thomas en una atracción de peso welter que destaca las preliminares FS1 PBC Fight Night que preceden al pago por evento. Kovalev: Canelo es un gran boxeador Conferencia de prensa de lanzamiento de Canelo-Kovalev

