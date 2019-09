Conferencia de prensa de lanzamiento de Canelo-Kovalev Por Miguel Maravilla El campeón de peso semipesado de la OMB, Sergey Kovalev, y el campeón mundial de tres divisiones Canelo Alvarez se enfrentan en su conferencia de prensa de lanzamiento en Los Ángeles. Comportamiento muy respetuoso de los combatientes y los campamentos. Una cosa confirmada hoy: SIN PESO DE CAPTURA. Pelean el 2 de noviembre en Las Vegas. Canelo Alvarez “Estoy muy agradecido con todos los fanáticos como siempre. Estoy muy motivado aquí, es un honor para mí compartir el ring con un boxeador como Kovalev que conocí en 2012. Ahora estamos a punto de hacer historia. Sé que será la pelea más difícil de mi carrera profesional. Daré lo mejor que tengo en el ring y ese día podemos gritar “Viva México”. Sergey Kovalev “Estoy muy feliz de estar aquí en Los Ángeles. Gracias a Dios y gracias a Canelo y su equipo por aprovechar esta oportunidad para pelear. Creo que esta es una gran prueba para mí en mi carrera de boxeo porque es uno de los mejores luchadores del mundo en este momento. Estoy feliz y estoy emocionado. Muchas gracias por el apoyo “. Porter, Dirrel y Guerrero en conferencia de Prensa en Las Vegas Linares presentara clínica de boxeo en Colombia

