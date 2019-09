Kovalev: Canelo es un gran boxeador Por Miguel Maravilla El tres veces campeón del mundo y actual campeón de peso semipesado de la OMB, el ruso Sergey “Krusher” Kovalev (34-3-1, 28 KOs) buscará detener el reinado de la superestrella mexicana WBC, el campeón de peso mediano de la AMB Saul “Canelo” Alvarez (50-1-2, 34 KOs) como libra por libra rey el sábado 2 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas en vivo en DAZN. Fightnews.com® se encontró con Krusher mientras hablaba sobre su próximo enfrentamiento con Canelo. “Esta es la pelea más grande de mi vida. Esta es una gran pelea y una gran prueba para mí el 2 de noviembre. Canelo es un gran luchador ”, dijo Sergey Kovalev. “Respeto a Canelo, cien por ciento. Se está arriesgando. Mi nombre es el nombre más grande en peso semipesado “. Desde que fue detenido por Eleider Alvarez el verano pasado. Desde entonces, el Krusher se recuperó, vengando su pérdida de KO al ganar una decisión unánime sobre Eleider Alvarez y recuperar el título de peso semipesado de la OMB. El campeón viene de una detención sobre el retador obligatorio Anthony Yarde el mes pasado. Ahora busca agregar otro Álvarez a su lista de oponentes derrotados. “Grandes pausas me mataron entre peleas. Ahora descanso y regreso al gimnasio y me preparo para pelear. Descansé 3 semanas después de mi última pelea ”, dijo Kovalev. “El sobreentrenamiento también me hizo daño por esas peleas que perdí”. Krusher estará en su segunda pelea con el respetado entrenador y ex campeón mundial Buddy McGirt en su esquina. McGirt fue muy instrumental al guiar a Kovalev para vengar su derrota y pulir su estilo de boxeo. “Tengo un verdadero profesional en Buddy McGirt. Es un verdadero entrenador profesional. Lo que tenía antes era alguien que solo sostenía una toalla. Después de mi última pérdida, estaba buscando un entrenador. Después de un entrenamiento, me gustó y él es el correcto “. Kovalev y McGirt han estado trabajando en el campo de entrenamiento mientras se preparan para Canelo. “Me siento confiado con Buddy. Me ha enseñado a ser más paciente, a boxear y a buscar el nocaut ”, dijo Kovalev. “Estaremos trabajando en lo que trae Canelo”. La superestrella Mexicana ha ganado tres títulos mundiales en tres categorías de peso mientras busca destronar a Kovalev. Los títulos ganadores en el peso súper welter (154), mediano (160) y más recientemente agregaron el título mundial súper mediano de la AMB con un paro sobre Rocky Fielding en diciembre pasado. “Conozco a Canelo desde 2012. Él y yo tenemos la misma mentalidad. Es joven y peligroso con muchas habilidades ”, dijo Kovalev. “Vio mi pelea de regreso y decidió desafiarme. Es el mejor boxeador y ha decidido desafiarme ”. Desde que sufrió derrotas consecutivas a manos de Andre Ward, una decisión controvertida y una detención en la revancha. Kovalev definitivamente se mudó de Ward ya que el campeón siente que una victoria sobre Canelo definitivamente servirá a su legado. “Canelo es un mejor luchador que Ward. 100 por ciento “, respondió Kovalev cuando un periodista le preguntó. “Una victoria sobre Canelo será una gloria para mi legado”. Canelo: es importante ser campeón mundial de 4 divisiones Porter, Dirrel y Guerrero en conferencia de Prensa en Las Vegas

