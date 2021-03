Pollo Aguilar vuelve a la acción el sábado en Tijuana El invicto superligero Omar “Pollo” Aguilar (19-0, 18 KOs) regresa en lo que se promociona como la prueba más dura de su carrera ante Carlos “Profeta” Cárdenas (26-18-1, 16 KOs) el sábado en el Grand Hotel en Tijuana. En la pelea co-estelar, el hermano de Aguilar, Rubén “Pollito” Aguilar (10-0, 8 KOs) se enfrenta a Joaquín Aguilar (6-2, 3 KOs), sin parentesco, en una competencia de seis asaltos en superligero. La cartelera será televisada en México por Azteca 7. Lara-LaManna se enfrentarán por el título de las 160 libras de la AMB Grandes ventas de entradas para Canelo-Saunders

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.