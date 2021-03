Grandes ventas de entradas para Canelo-Saunders Se vendieron más de 20,000 boletos en un día récord de la preventa limitada para el enfrentamiento de unificación entre Canelo Alvarez y Billy Joe Saunders el 8 de mayo en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Se pusieron a disposición unos 60.000 asientos para lo que será una de las mayores multitudes en un evento deportivo desde Covid. “Con un día más de preventa antes de que las entradas salgan a la venta general , estoy seguro de que vamos a tener una casa llena en el estado de Lone Star para una de las peleas más importantes de 2021, ”Dijo el promotor Eddie Hearn. Los boletos permanecen en preventa en seatgeek.com – código de preventa ‘MATCHROOM’ Pollo Aguilar vuelve a la acción el sábado en Tijuana Whyte un favorito 3: 1 para vengar la derrota ante Povetkin

