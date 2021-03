Lara-LaManna se enfrentarán por el título de las 160 libras de la AMB El campeón súper welter de la AMB Erislandy “The American Dream” Lara (27-3-3, 15 KOs) buscará un tercer título mundial en una segunda categoría de peso cuando se enfrente a Thomas “Cornflake” LaManna (30-4-1, 12 KOs) por el título de peso mediano de la AMB en el evento principal de una transmisión de FOX el 1 de mayo desde Dignity Health Sports Park en Carson, California. El evento co-estelar verá a Eduardo Ramírez (24-2-3, 11 KOs) enfrentarse a Isaac Avelar (17-2, 10 KOs) en una pelea de 12 asaltos por el título vacante interino de peso pluma de la AMB. La doble cartelera del título mundial conduce al evento de pago por evento encabezado por el ex campeón mundial unificado de peso pesado Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. contra Chris “The Nightmare” Arreola en el mismo lugar. El evento es promovido por TGB Promotions. El Dignity Health Sports Park estará abierto a los fanáticos en una capacidad limitada, y todos los espectadores permanecerán socialmente distanciados y sujetos a las pautas de salud locales y estatales durante todo el evento. Los boletos salen a la venta el viernes 26 de marzo a las 10 am PT y se pueden comprar en AXS.com. Anunciada la cartelera del PPV Ruiz-Arreola Pollo Aguilar vuelve a la acción el sábado en Tijuana

