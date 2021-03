Anunciada la cartelera del PPV Ruiz-Arreola No era ningún secreto que el ex campeón mundial unificado de peso pesado Andy “The Destroyer” Ruiz, Jr. (33-2, 22 KOs) se enfrentará a Chris “The Nightmare” Arreola (38-6-1, 33 KOs) en un pago por -Ver tarjeta el 1 de mayo desde Dignity Health Sports Park en Carson, California. Pero, ahora se han finalizado los combates de apoyo. En la co-estelar, el ex campeón mundial Omar “Panterita” Figueroa, Jr. (30-1-1, 19 KOs) choca con Abel Ramos (26-4-2, 20 KOs) en un combate de 12 asaltos en peso welter. 6’6 peso súper welter Sebastián “The Towering Inferno” Fundora (16-0-1, 11 KOs) se enfrenta a Jorge “El Demonio” Cota (30-4, 27 KOs) en un combate de 12 asaltos. Y en el primer combate, el invicto peso welter Jesús Ramos, Jr. (15-0, 14 KOs), el sobrino de Abel Ramos, se enfrenta al olímpico estadounidense Javier “El Intocable” Molina (22-3, 9 KOs) en una pelea de diez asaltos. También se anunció que el pago por evento tiene un precio de 49,95 dólares. Povetkin y Whyte listos en Gibraltar Lara-LaManna se enfrentarán por el título de las 160 libras de la AMB

