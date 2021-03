Povetkin y Whyte listos en Gibraltar En un escenario espectacular, el campeón interino de peso pesado del CMB, Alexander Povetkin, y Dillian Whyte participaron en entrenamientos públicos con el icónico Peñón de Gibraltar como telón de fondo. Chocan en una revancha el sábado por la noche en DAZN en los EE. UU. Y PPV en el Reino Unido. Thabiso-Tishchenko en eliminatoria de crucero del WBC Anunciada la cartelera del PPV Ruiz-Arreola

