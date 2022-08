Peleas en TV de la primera semana de Agosto Incluso con la cancelación del PPV de Paul-Rahman, todavía nos espera una gran semana de gran acción de boxeo. JUEVES

Hollywood Fight Night regresa en UFC Fightpass. El peso súper welter Callum Walsh (3-0, 3 KO) vuelve a ser noticia, buscando su cuarto KO en el primer asalto en la misma cantidad de peleas en el Quiet Cannon Ballroom en Montebello, California. VIERNES

Son las semifinales del innovador Torneo “Last Chance” en ProBox TV. Michael Dutchover (16-2, 10 KOs) se encuentra con Antonio Moran (27-5-1, 19 KOs) y el favorito de los fanáticos Kendo Castaneda (18-5, 9 KOs) se enfrenta a Joseph Fernandez (15-4-3, 5 KOs) en el Centro de Eventos ProBox en Plant City, Florida. Ambas peleas están programadas a 10 asaltos en la división de las 140 libras. . SÁBADO

ESPN+ tiene el choque de peso pluma entre Michael Conlan (16-1, 8 KOs) y Miguel Marriaga (30-5, 28 KOs) desde el SSE Arena en Belfast, Irlanda del Norte. Conlan regresa de su derrota por nocaut en el duodécimo asalto ante Leigh Wood contra un rival difícil en el tres veces retador al título mundial Marriaga. DAZN responde con una batalla de peso súper welter entre el invicto Dalton Smith (11-0, 9 KO) y Sam O’maison (17-3-1, 7 KO) por el título británico en Utilita Arena en Sheffield, Inglaterra. DAZN luego regresa más tarde esa noche desde el Dickies Arena en Fort Worth, Texas, con el peso welter Vergil Ortiz Jr. (18-0, 18 KOs) contra Michael McKinson (22-0, 2 KOs) y quizás incluso un choque welter más interesante entre el ex campeón mundial Mo Hooker (27-2-3, 18 KOs) se enfrentará a Blair “The Flair” Cobbs (15-1-1, 10 KOs). Conferencia de Prensa de "The Last Chance" Opetaya vs. Bill Smith por título de la FIB ? Like this: Like Loading...

