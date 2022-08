Opetaya vs. Bill Smith por título de la FIB ? Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón de peso crucero de la FIB, Jai Opetaia (22-0, 17 KOs), podría estar haciendo su primera defensa del campeonato contra el peso crucero #3 de la FIB, Chris Billam-Smith (16-1, 11 KOs), quien derrotó al #8 de la FIB, Isaac Chamberlain, el sábado. El promotor de Opetaia, Dean Lonergan, fue entrevistado en primera fila sobre la posibilidad de que el recién coronado campeón mundial defienda en Inglaterra. “Estos dos muchachos son un muy buen oponente para Jai ​​en un futuro muy cercano”, dijo Lonergan. “Me imagino que Jai está viendo esta pelea y fascinado por escuchar el resultado. Al final del día, no tenemos una pelea obligatoria y podemos elegir a quien queramos pelear, y estoy realmente impresionado con lo que he visto esta noche. “Si todo funciona, vendríamos aquí en un abrir y cerrar de ojos… estamos hablando con las personas adecuadas, así que veamos qué sucede”. Peleas en TV de la primera semana de Agosto Ex-campeón Kameda vence a Encarnación en Japón Like this: Like Loading...

