Ex-campeón Kameda vence a Encarnación en Japón Por Joe Koizumi El ex campeón gallo de la OMB, Tomoki Kameda (39-3, 21 KOs), 126, derribó de manera impresionante al ex atleta olímpico de 2012 William Encarnacion (19-4, 15 KOs), 125.25, de República Dominicana, tres veces para terminarlo por la cuenta en 2 :35 en el cuarto round el sábado en un combate programado a diez rounds en Kobe, Japón. Actualmente, Tomoki, de 31 años, número 2 de la AMB, en las 122 libras, demostró ser demasiado rapido y esquivo para el dominicano de 34 años, superándolo en velocidad con golpes rápidos y utilizando su veloz juego de pies. Kameda, en el tercer round, alcanzó a Encarnación con un gancho de izquierda vicioso al costado del vientre, derribándolo casi para la cuenta. Apenas superando la cuenta, el dominicano volvió a caer con las combinaciones rápidas de Tomoki pero se escapó por poco. El cuarto fatal vio a Encarnación caer a la lona en agonía nuevamente con un perverso golpe al cuerpo que le impidió reanudar la pelea. A pesar de una pausa de siete meses, Tomoki lució bien y está dispuesto a tener otra oportunidad por el trono de las 122 libras de la AMB. No había logrado ganar el cinturón del WBC, perdiendo de forma unánime ante Rey Vargas en Carson en 2019. Promotor: Shinsei Promotions

