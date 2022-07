García vence a Benavidez en su debut en las 154 libras Haciendo su debut en el peso súper welter, el campeón mundial de dos divisiones Danny “Swift” García (37-3, 21 KOs) venció mediante una decisión mayoritaria en doce asaltos contra José Benavidez Jr. (27-2-1, 18 KOs) el sábado por la noche en Barclays. Center en Brooklyn, Nueva York. Benavidez acechó a García durante toda la pelea, pero fue constantemente superado. Las puntuaciones fueron 114-114, 116-112, 117-111. Demirezen sorprende a Kownacki en Brooklyn Like this: Like Loading...

