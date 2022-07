Demirezen sorprende a Kownacki en Brooklyn El peso pesado número 10 de la OMB Ali Eren Demirezen (17-1, 12 KOs) anotó una decisión unánime de diez asaltos muy reñida sobre Adam Kownacki (20-3, 15 KOs) en la co-estelar García-Benavidez el sábado por la noche en el Barclays Center en Brooklyn , Nueva York. Kownacki abrumó a Demirezen con golpes continuos en los dos primeros asaltos. Demirezen comenzó a cambiar las acciones en la tercera ronda y anotó los golpes más limpios a medida que avanzaba la pelea. Kownacki tuvo un breve segundo aliento en la octava ronda, pero Demirezen hizo más en la novena ronda. Ambos tuvieron sus momentos en el décimo round. Las puntuaciones fueron 96-94, 97-93, 97-93. Tres derrotas seguidas para el popular Kownacki. Russell vence a Barthelemy en controvertido KOT en Brooklyn Like this: Like Loading...

