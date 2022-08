Conferencia de Prensa de “The Last Chance” Las semifinales de 140 libras del “Torneo de última oportunidad” de ProBox TV se llevarán a cabo el viernes en el ProBox Events Center en Plant City, Florida y se transmitirán en vivo en PROBOXTV.com o la aplicación ProBox TV. Los enfrentamientos están programados a diez asaltos y presentan a Kendo Castañeda (18-5, 8 KOs) vs. Joseph Fernandez (15-4-3, 5 KOs) y Antonio “Toño” Moran (27-5-1, 19 KOs) vs. Michael Dutchover (16-2, 10 KO). Kendo Castañeda: “Creo que Fernández es un peleador sólido. Levántate hombre. Planeo atacar la pelea simplemente haciendo lo que mejor sé y eso es pelear cara a cara hasta que uno de nosotros se vaya de la noche a la mañana. Si no puede intercambiar golpes conmigo hasta que uno de nosotros se vaya a dormir, entonces él es el que se irá a dormir. Período. Hora del demonio. Joseph Fernandez: “Solo sé inteligente y pelea mi pelea. No entro en detalles sobre el plan, pero se harán ajustes durante la pelea para que sea más fácil pelear. Me refiero a aprovechar las ventajas, no a darlas”. Antonio “Toño” Morán: “Bueno, estoy listo para llevarme la victoria en la pelea, es solo hacer el peso y ya. Creo que Dutchover es un boxeador que se mueve mucho y hay que atacarlo desde lejos” Michael Dutchover: “Creo que Moran es un buen peleador y nuestros estilos harán una gran pelea que a los fanáticos les encantará, planeo derribarlo mentalmente ronda por ronda, de la primera campanada a la última”. Juan Manuel Márquez (sobre Castañeda-Fernández): “Kendo es un luchador con mucho corazón. Ganó los cuartos de final por KO en el primer asalto. Lleva a San Antonio, Texas sobre sus hombros. Sin embargo, Joseph Fernández tiene la ventaja de local. Demostró en los cuartos de final que se merecía una Última Oportunidad. El ganador pasa a la final y lamentablemente el otro se va a casa. Los enfrentamientos de México vs Puerto Rico nunca defraudan”. Roy Jones Jr (sobre Moran-Dutchover): “Para mí, este es el enfrentamiento más intrigante de las semifinales. Ambos son peleadores muy creíbles y ambos mostraron muy buenas cualidades en sus partidos de cuartos de final. Entonces, estoy ansioso por ver quién puede burlar a quién”. AMB ordena Dalakian-Jiménez por titulo mosca Peleas en TV de la primera semana de Agosto Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.