AMB ordena Dalakian-Jiménez por titulo mosca El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó la pelea entre el campeón de peso mosca de la AMB Artem Dalakian y su retador obligatorio David "Medallita" Jiménez. El Comité dio un plazo de 30 días a las partes para negociar que finalizará el 30 de agosto. De no llegarse a un acuerdo o si alguna de las partes se niega, se podrá convocar a subasta. La regla 11 del campeonato de la AMB establece que el campeón debe defender el título contra el retador oficial cada 9 meses a partir de la fecha en que se convirtió en campeón. En el caso de Dalakian, hizo su última pelea obligatoria el 20 de noviembre de 2021 y por eso debe pelear con Jiménez. WBC ordena a Zepeda-Prograis por el título de las 140 libras Conferencia de Prensa de "The Last Chance"

