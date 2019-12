PBC firma acuerdo PPV a largo plazo con In Demand Parece que Premier Boxing Champions (PBC) tiene muchas más transmisiones de pago por visión en proceso. In Demand, el distribuidor de programación de video a pedido y pago por visión (PPV) propiedad de Charter Communications, Comcast Cable y Cox Communications, anunció que ha finalizado un acuerdo con PBC para un acuerdo de salida de programación que garantiza In Demand Mark Boccardi, vicepresidente sénior de Programación y Marketing de In Demand, anunció una lista de eventos de boxeo PPV a largo plazo durante los próximos años. “PBC tiene los mejores peleadores y los combates más esperados en el mundo del boxeo hoy”, dijo Boccardi de In Demand. “Hemos estado distribuyendo los emocionantes partidos de PBC en pay-per-view por algún tiempo, pero ahora hemos consolidado nuestra alianza durante los próximos años. Es gratificante que Premier Boxing Champions reconozca los beneficios de comprometerse con una asociación a largo plazo y cosechar las recompensas que In Demand ofrece a nuestros proveedores de contenido PPV: ingresos, distribución y soporte de marketing “. “Estamos muy entusiasmados con este nuevo acuerdo con In Demand”, dijo Tim Smith, vicepresidente de comunicaciones de Haymon Boxing y representante de PBC. “Significa que los Premier Boxing Champions continuarán siendo capaces de ofrecer los mejores y más convincentes partidos de boxeo en pay-per-view durante los próximos años”. Andy Ruiz Jr: Toda la presión está sobre Joshua Advertisements

