Conferencia de prensa de J-Rock vs. Rosario El campeón unificado de 154 libras de la AMB y la FIB y el nativo de Filadelfia Julian "J-Rock" Williams y el retador Jeison Rosario presentaron en una conferencia de prensa el martes para promover su enfrentamiento en un evento en FOX el 18 de enero desde el Centro Liacouras de la Universidad de Temple en Filadelfia. . Julian Williams: "He estado entrenando duro como siempre lo hago. Estoy en muy buena forma. El 18 de enero, voy a ganar. No sé cómo, pero voy a salir en la cima ". Jeison Rosario: "El 18 de enero, será como una película 'Rocky', la vamos a eliminar de principio a fin. Voy a terminar como el nuevo Rocky en Filadelfia esa noche ".

