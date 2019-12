Informe de la Convención de la OMB Resumen del primer día Por David Finger La 32ª Convención Anual de la OMB comenzó hoy (martes 3 de diciembre) en el Hotel Tokyo Dome en Tokio, Japón, siendo la primera vez que celebra una convención en la Tierra del Sol Naciente. Y por lo que mostró el primer día, parece que Japón y la OMB van a anotar un golpe de gracia con la convención de este año. Aunque el primer día se centró principalmente en los informes de las diversas organizaciones regionales, la OMB tuvo un tema innegable este año: el de la necesidad y la importancia de la seguridad en el boxeo. Y no había dudas después del primer día de que la OMB no dejaría piedra sin mover en su búsqueda para hacer del boxeo un deporte más seguro para sus luchadores. El evento comenzó justo después de las 8 AM con una presentación del comité y los miembros de todo el mundo, así como distinguidos representantes de la AMB, la Comisión de Boxeo de Japón y la NABF. A partir de ahí, los diversos vicepresidentes regionales y miembros de la presidencia del comité dieron sus informes anuales, y lo que resultaría ser un tema recurrente: 2019 resultó ser un año excepcional para la OMB. El primer informe fue realizado por el abogado y vicepresidente del Comité del Campeonato de la OMB, Enrique Mendoza. Mendoza dio un resumen del estado del título mundial de la OMB y la actividad del codiciado cinturón, señalando que hubo 68 peleas por el título mundial celebradas desde la última convención con 44 peleas por el título masculino y 24 peleas por el título femenino. Estados Unidos fue anfitrión de la gran mayoría de esas peleas con 29 peleas por el título mundial masculino en EE. UU. Y 13 peleas por el título mundial femenino en los Estados Unidos. California fue el lugar más notable para las peleas por el título mundial con la OMB, con 9 de las 44 peleas por el campeonato masculino organizadas en California. Top Rank Promotions fue el promotor más prolífico de las peleas por el título mundial de la OMB, con 9 peleas por el título mundial de la OMB promovidas por ellos. El siguiente informe sobre el Comité de Calificaciones vino del abogado Edgardo López Sasso, presidente del Comité de Calificaciones. Sasso hizo una breve presentación que destacó muchos de los factores que intervienen en el proceso de selección de un contendiente de la OMB, incluido un “récord amateur positivo con especial énfasis en las medallas obtenidas en torneos internacionales y olímpicos”, así como un “récord profesional positivo con especial énfasis en la actividad reciente de los boxeadores “. Pero también destacó muchos de los otros factores que la OMB premia en los combatientes, como la” exposición positiva a la televisión “, la buena relación con la comunidad y que el luchador no tenga” problemas relacionados con las drogas “. A partir de ahí, uno de los títulos regionales más notables del boxeo, el NABO, fue destacado con un informe sobre esa organización por el vicepresidente Richard De Cuir. De Cuir señaló que desde la última convención ha habido 25 peleas por el título NABO, con Top Rank nuevamente tomando el liderazgo como el promotor más prolífico de las peleas por el título NABO. “Son estupendos”, agregó De Cuir sobre el éxito de Top Rank en la promoción de peleas con campeones de la NABO. La NABO generó $ 61,900 en ingresos desde la última convención e incurrió en gastos de alrededor de $ 27,000. Con ganancias retenidas de $ 138,000, De Cuir se enorgulleció en anunciar que “la conclusión es que estamos en el negro y seguimos ganando dinero”. El éxito de la NABO llevó a una interesante propuesta de De Cuir, ya que sugirió traer a Craig Hubble como copresidente de la NABO, una propuesta que fue acogida con entusiasmo por otros miembros. Después del informe de De Cuir sobre la NABO, la presidenta intercontinental de la OMB, Beate Poeske, de Alemania, dio su informe sobre esa organización. Con 30 peleas por el título, incluidas cuatro en noviembre de 2019, había pocas dudas de que el Intercontinental de la OMB también estaba demostrando ser un nocaut para la OMB. Hasta el 26 de octubre, el OMB Inter-Continental había recaudado $ 130,372 en ingresos. A partir de ahí, el siempre apasionado Jorge Molina dio su informe sobre el WBO Latino, y una vez más Molina mostró por qué el éxito en el WBO Latino es uno de los mejores indicadores del éxito futuro del título mundial. Desde la última convención, Molina se enorgulleció en anunciar que hubo 12 campeones latinos de la OMB que lucharon por un título mundial, con dos ganadores del título mundial (incluido el brasileño Teixeira, que ganó el cinturón de peso mediano junior solo tres días antes del comienzo de la Convención. La siguiente región en presentar un informe fue la OMB Europa, que fue manejada por el ex campeón mundial Istvan “Koko” Kovacs. Kovacs y WBO Europe se han mantenido como uno de los títulos regionales más prolíficos en el deporte y en 2019 se continuó con ese dominio con 46 peleas por títulos europeos de la OMB desde la última convención. En 2019, Europa también acogió 87 peleas por el título mundial y regional de la OMB, una tendencia al alza constante que ha visto que el número de peleas continúa aumentando desde 2016 (cuando Europa organizó 65 peleas por el título). Y dado que la gran mayoría de los campeones europeos de la OMB están invictos, hay pocas dudas de que hay algunos prospectos y contendientes legítimos que están perfeccionando sus habilidades en la OMB Europa. Desde su inicio, la OMB Europa ha manejado más de 220 peleas de títulos y ha generado $ 797,740 en ingresos. Después de la presentación de Kovacs, se reprodujo un breve video sobre el Programa Libre de Drogas de WBO Kids, así como un conmovedor homenaje al popular juez Harold Lederman, quien falleció el 11 de mayo de 2019. Un tercer video, que fue un resumen de la convención de 2018 en Panamá, seguido antes del descanso. Después del descanso, comenzó un informe del vicepresidente de Asia / Pacífico, Oriental, África y China, Leon Panoncillo, y Panoncillo nuevamente demostró ser el propio Cal Ripken Jr. del boxeo. Panoncillo demostró ser un caballo de batalla absoluto, sancionando luchas en todo el mundo, desde Accra a Osaka. En su papel como jefe de la OMB Asia Pacífico, supervisó 20 peleas por el título con un ingreso total de $ 45,345. El título de la OMB Asia Pacífico Juventud estuvo involucrado en cuatro peleas con un ingreso total de $ 7,060 y hubo otras cuatro peleas femeninas de la OMB Asia Pacífico desde la última convención, con ingresos de $ 7,395. Para la OMB Internacional, Panoncillo supervisó un impresionante total de 35 peleas de campeonato con ingresos superiores a $ 142,208, convirtiéndolo en uno de los cinturones más exitosos y rentables en la alineación de la OMB. El cinturón oriental de la OMB se peleó 20 veces desde la última convención, aportando unos impresionantes $ 55,799.56, mientras que el cinturón de la OMB África participó en 20 peleas adicionales, lo que generó $ 43,895 adicionales. Completan el informe de Panoncillo las estadísticas sobre el cinturón juvenil de la OMB África, que se impugnó en dos combates (con un monto total de ingresos de $ 3,300) el título nacional de la OMB China (que participó en una pelea con un ingreso total de $ 1,550) y la OMB Gran China, que participó en dos peleas por el título con un ingreso total de $ 3,100. El siguiente informe provino de un miembro de la OMB australiano y veterano amante de fútbol americano, Danny Leigh. Leigh asumió el cargo de la recién creada WBO Global en 2019 y, si hubo una comparación con el fútbol americano, Leigh y la WBO Global han surgido como la versión de boxeo de Patrick Mahomes. Un día, todos se despertaron y notaron que había una nueva potencia en el deporte que parecía salir de la nada. WBO Global ha visto 26 peleas en su primer año y se proyecta que genere más de $ 100,000 en ingresos. El siguiente informe discutió el estado de la marca de la OMB y el deseo del presidente Francisco “Paco” Valcarcel de ver un logotipo uniformado en todos los cinturones de la OMB. La siguiente discusión resultó ser una de las más informativas, ya que el primer vicepresidente de la OMB, John Duggan, habló extensamente sobre el tema de la seguridad del boxeo, ya que los renovados llamamientos para la abolición del boxeo han resurgido después de la muerte de varios luchadores en 2019. Una revista médica reciente (The Annals of Neurology) publicó un artículo que pedía la prohibición total del boxeo, y Duggan señaló que esta no es una posición inusual entre varias asociaciones médicas. Como resultado, citó un artículo fascinante escrito por un Dr. Nitin Sethi, quien reconoció que el boxeo nunca se puede hacer completamente seguro, pero se puede hacer más seguro. Uno de los argumentos más convincentes fue la necesidad de cambiar la cultura del boxeo, citando uno de los momentos más históricos del boxeo: la infame lucha no mas. Sethi señaló que no debería ser vergonzoso decir no mas y que el deporte necesita revisar la posición que un luchador nunca abandona. No hace falta decir que fue un argumento refrescante y convincente escuchar en una conferencia de organización sancionadora que el deporte en sí necesita reevaluar su cultura y valores … y que el boxeo cambie la narrativa y reconozca que un luchador no tiene que salir a la calle. su escudo en una pelea no va a ganar. Después del almuerzo, siguió un breve video sobre el estado del boxeo femenino antes de que el abogado Fernando Gierbolini hiciera una presentación en el Comité de Quejas de la OMB. Comenzando con una reiteración del proceso, Gierbolini luego discutió los tres casos que el comité manejó en 2018-2019. Esto incluyó la reciente apelación presentada por Krzysztof Glowacki, quien perdió de manera controvertida ante el campeón de peso crucero de la OMB Mairis Briedis en junio de 2019. Briedis anotó un controvertido paro en la tercera ronda en una pelea que estuvo envuelta en controversia. Esto llevó al Comité del Campeonato de la OMB a declarar que, aunque carecían de jurisdicción para desafiar el resultado, Breidis tendría que defender su título contra Glowacki después de completar la final de la WBSS. Sin embargo, el Comité de Quejas, por un voto de 2-1, anuló el Comité del Campeonato y ordenó una revancha inmediata, lo que a su vez llevó a Briedis a desalojar el cinturón. Fue un momento que Gierbolini pudo citar como prueba de la independencia del Comité de Quejas cuando escuchó las apelaciones de las decisiones del Comité del Campeonato. El abogado Andrew Horn habló sobre la historia legal de la OMB y discutió el litigio que siguió a la pelea de Michael Watson-Chris Eubank y cómo eso condujo a un caso histórico sobre los estándares de seguridad que deben estar vigentes para cada pelea. Desde allí, John Duggan habló con los miembros sobre los nuevos panfletos que se prepararon para los supervisores de la OMB, al tiempo que reiteró los estándares que la OMB espera de sus supervisores. “Los supervisores deben ser completamente neutrales”, agregó el presidente Valcarcel durante una discusión, “Odio cuando ves a los supervisores tomando fotos con el luchador y publicando en … Instagram”. El resumen de Duggan cubrió todo, desde la prohibición de pedir entradas al promotor hasta cuál es el código de vestimenta para los supervisores en las peleas por el título mundial de la OMB y las peleas por títulos regionales. Al completar su informe, se mostró otro video sobre WBO Kids Drug Free antes de que los miembros entraran al recreo por el día. El segundo día verá los seminarios para jueces y árbitros, así como la sesión ejecutiva, que tendrá lugar en el Hotel Tokyo Dome.

