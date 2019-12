Entrevista a Andy Ruiz Jr Sobre los fanáticos que lo aman en Arabia Saudita: “No va a ser el primero o el último momento en el que pelee aquí. Verán mucho más de Andy Ruiz aquí en Arabia Saudita ”. Va a mantener la misma velocidad de manos: “No, no quería presumir demasiado en lo que estamos trabajando. Quería dar una pequeña mezcla allí. Hemos estado entrenando realmente escuchados, trabajando en diferentes cosas, así que la velocidad, la presión, los ángulos, todo en lo que hemos estado trabajando, con suerte el 7 de diciembre obtendremos esa victoria “. Que lo hace diferente esta vez: “Lo mismo, entrenamiento, hacer algunos ajustes, pero obtuvimos todas las herramientas, todas las mismas cosas, así que estamos enfocados mentalmente y listos para el 7 de diciembre”. Tiene una ventaja psicológica: “Podría pero no quiero subestimar a ningún luchador porque respeto a cada luchador que entra al ring. Todos arriesgamos nuestras vidas aquí para mantener a nuestros seres queridos, así que estoy emocionado por el sábado para tener una pelea realmente buena ”. En confianza obteniendo otro KO: “Nunca predeciré un KO, pero si llega, solo estoy preparado para ganar y usar todas las herramientas que tengo y aprovechar la ventaja de estar aquí”. Sobre estar orgulloso de traer los cinturones a Arabia Saudita: “Estoy realmente orgulloso. He trabajado muy duro toda mi vida para convertirme en el primer campeón mexicano de peso pesado del mundo. He recorrido un largo camino, he pasado por muchos obstáculos en mi vida. Simplemente le doy gracias a Dios, y estoy muy emocionado de estar aquí. Todos por favor sintonicen el 7 de diciembre de este sábado en Arabia Saudita. Obtén tu aplicación. Mira el canal en DAZN. ¡Hagámoslo bebé, vamos a hacer historia otra vez! Entrevista a Anthony Joshua Informe de la Convención de la OMB Resumen del primer día Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.