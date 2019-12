Entrevista a Anthony Joshua Sobre sus entrenamientos: “Se trata de tener confianza, de conocer mis capacidades. He tenido un excelente campo de entrenamiento, estoy bien preparado y listo para mostrar mis habilidades “. Qué cambio veremos el sábado por la noche: “Estoy cambiando para siempre, de eso se trata el campo de entrenamiento, la evolución, como la noche y el día. Me deshice de la última vez, me reconstruí y todo lo que voy a hacer va a ganar, en eso estoy centrado “.

Al buscar tener más velocidad en esta pelea: “Soy rápido de todos modos. No busco nada excepto la victoria, ese es el objetivo. Se trata de velocidad, no se trata de nada más, el objetivo es solo ganar, ganar, ganar “. Ha estado pensando Andy Ruiz desde la primera pelea: “Ha estado en mi mente cinco semanas antes del 1 de junio porque fue cuando entró como mi reemplazo, y estará en mi mente para siempre. Si Andy Ruiz se dedica al juego, nos veremos por tercera vez también. Esta no será la última vez que veo a Andy Ruiz en el ring “. Podría haber una tercera pelea con Andy Ruiz: “Sí, porque creo que hacemos buenas peleas. Creo que definitivamente habrá un nocaut, y la gente quiere ver derramamiento de sangre y un nocaut. Creo que nos veremos por tercera vez. Obtendra la victoria: “Si Dios lo llama, eso es lo que va a suceder. Lo siento en mi corazón y creo en mí mismo, así que sí, saldré victorioso. Un agradecimiento a todos mis compañeros de entrenamiento por prepararme. Vas a ver fuegos artificiales el sábado. Esta es una pelea importante y, como dije, esta pelea no va a 12 asaltos “. Entrevista a Andy Ruiz Jr Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.