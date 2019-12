Andy Ruiz Jr: Toda la presión está sobre Joshua Por Miguel Maravilla El campeón unificado de peso pesado de la AMB, OMB, FIB e IBO Andy Ruiz Jr. (33-1, 22 KO’s) de Imperial Valley, California está listo para comenzar donde lo dejó contra el ex campeón de peso pesado Anthony Joshua (22-1, 21 KO’s) de Inglaterra en una revancha este sábado 7 de diciembre en el estadio Diriyah en Arabia Saudita en vivo por DAZN. “Hemos estado trabajando duro. Estamos listos ”, dijo Ruiz a Fightnews.com® mientras estaba en el campamento. Conocida como el Choque en las Dunas, la revancha entre Ruiz y Joshua será la primera pelea de campeonato mundial de peso pesado en el Medio Oriente. “Al principio pensé que íbamos a pelear en Nueva York. Pensé que lo volveríamos a ejecutar. Cuando dijeron Arabia Saudita, estaba dudoso, pero cuando vine aquí por primera vez, es realmente un país hermoso. No podría estar en un lugar mejor que Arabia Saudita ”, comentó Ruiz. “Se siente bien. Sabes que hice historia en Nueva York y volveré a hacer historia en Arabia Saudita ”, dijo el campeón cuando aterrizó la semana pasada en Arabia Saudita en el Aeropuerto Internacional Khalid en Riad. El campeón comenzó su campamento en Guadalajara, México, luego reanudó su entrenamiento en el sur de California y realizó un campamento de entrenamiento a puerta cerrada en Norwalk, California, bajo las órdenes de su entrenador Manny Robles mientras se prepara para la revancha. “Ya he tenido un campamento de tres meses. Entonces estoy listo. Hemos estado practicando lo que hace AJ. Hemos tenido un buen combate. Tuvimos un gran campamento y estamos preparados para hacer lo que tenemos que hacer el 7 de diciembre ”, dijo Ruiz sobre su preparación. Obteniendo su primera oportunidad por el título mundial en 2016. Ruiz se quedó corto en su apuesta por un título mundial al dejar caer una decisión mayoritaria al ex campeón mundial Joseph Parker en Nueva Zelanda. En esa pelea, Ruiz entró entrenado por el veterano y respetado entrenador Abel Sánchez, quien es conocido por su trabajo con muchos campeones mundiales y ex entrenador del actual campeón de peso mediano Gennady “GGG” Golovkin. Después de la pelea de Parker, Ruiz decidió que era necesario un cambio. “Si hubiera tenido a Manny conmigo contra Joseph Parker. Yo hubiera ganado Me hace presionar más o practicar más movimientos de la cabeza ”, agregó Ruiz. Después de sufrir la primera derrota de su carrera y de convertirse en campeón de peso pesado, Ruiz ganó dos peleas consecutivas contra una oposición menor. Un golpe de gracia sobre Devin Vargas y el oficial Kevin Johnson y se dijo que compró el resto de su acuerdo promocional con Top Rank. Poco después, Ruiz firmó con Al Haymon / PBC. “Creía en mí mismo. Tuve mi oportunidad contra Joseph Parker. Así que no quería dejar pasar esto. Ruiz hizo su debut en PBC en abril, anotando un nocaut impresionante sobre Alexander Dimitrenko en cinco. “Después de pelear con Dimitrenko. Me sentí bien ”, dijo Ruiz. Con el debut de Anthony Joshua en Estados Unidos programado para principios de junio contra Jarrell Miller. El escenario estaba listo, pero el destino de Ruiz se decidiría cuando Miller dio positivo varias veces por una sustancia prohibida. Como resultado, Joshua se quedó sin oponente mientras el promotor Eddie Hearn se apresuraba a buscar un reemplazo. “Le fastidié a Eddie Hearn por esa pelea y lo conseguí”, dijo Ruiz. “Joshua fue el estilo perfecto para convertirme en campeón” El dicho dice, la pérdida de una persona es la ganancia de otra persona. El 1 de junio en el Madison Square Garden, Ruiz buscó aprovechar la oportunidad. Un gran gancho de izquierda por el campeón Joshua sentó a Ruiz en el tercer asalto mientras los británicos rugían de emoción, Ruiz se puso de pie nuevamente cuando Joshua sabía que era un atacante rápido pero Ruiz sacudió al inglés y poco después estaba abajo en el lienzo. Momentos después, Ruiz anotó otra caída en lo que definitivamente fue la ronda del año. “Me consiguió con un uppercut y un gancho. Para mí, pensé que era un golpe de suerte para él. Me volví perezoso en el tercero. Nunca me lastimé, todavía estoy en ese fuego y lo haré ”, explicó Ruiz. “Entonces lo atrapé con un gancho izquierdo” A partir de ese momento fue una pelea completamente diferente ya que todo el impulso estaba del lado de Ruiz. El mexicano-estadounidense enviaría a Joshua a la lona dos veces más antes de que el árbitro Michael Griffin lo rechazara en la séptima. Con el paro, Ruiz se convertiría en el nuevo campeón de peso pesado y se convertiría en el primer campeón de peso pesado de ascendencia mexicana en anotar una de las mayores sorpresas de peso pesado desde el nocaut de Buster Douglas sobre Mike Tyson. “Cuando vi que el árbitro lo rechazó, ese fue el día más feliz de mi vida. Es una gran bendición ”, recuerda Ruiz. El sábado por la noche, el campeón busca defender con éxito sus títulos y demostrarle al mundo que la primera pelea definitivamente no fue casualidad, ya que Ruiz siente que merece su respeto. Para Anthony Joshua, Ruiz lo ve de manera diferente. “Toda la presión está sobre él”, dijo Ruiz. “Todavía hay más por demostrar. Quiero demostrar que todos están equivocados ”, dijo Ruiz. Espere que Joshua pelee con más cautela y no se arriesgue, tomó la primera pelea. Para Ruiz, será un ataque corporal constante establecido por el jab, ya que definitivamente buscará el nocaut una vez más. ¿Será repetición o venganza? “Si él quiere golpear. Aun mejor. Si él quiere boxear, puedo cortar el anillo. Estoy seguro de que va a querer boxear. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla PBC firma acuerdo PPV a largo plazo con In Demand Estatus Divisional del WBC a Diciembre de 2019 Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.