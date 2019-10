Patrick Day continua en estado crítico Actualización oficial el domingo por la noche: Patrick Day sufrió una lesión cerebral traumática durante su pelea el sábado por la noche. Fue llevado de urgencia al hospital Northwestern Memorial, donde se sometió a una cirugía de emergencia. A partir del domingo por la noche, Patrick está en coma causado por la lesión y se encuentra en estado extremadamente crítico. En nombre del equipo de Patrick, apreciamos la gran cantidad de apoyo, oraciones y ofertas de asistencia de todos los rincones de la comunidad del boxeo. Se proporcionarán actualizaciones a medida que cambien las circunstancias. Mientras tanto, pedimos que se respete la privacidad de Patrick y su familia durante este momento difícil. Rabchenko regresa ganando y busca enfrentar a Tszyu Patrick Day en estado crítico en Chicago

