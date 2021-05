Pascal falla la prueba de drogas, Jack busca un nuevo oponente El ex campeón mundial Badou Jack ha anunciado que su desafío por el título mundial programado para el 6 de junio contra el campeón de peso semipesado de la AMB, Jean Pascal, no sucederá después de que Pascal dio positivo por sustancias prohibidas. Jack escribió en las redes sociales: “Mi pelea con Jean Pascal está suspendida ya que dio positivo por tres esteroides diferentes. Sospechamos que estaba sucio la primera vez y las pruebas de VADA lo confirmaron esta vez. Todavía se mantiene el 6 de junio y mi equipo está buscando un oponente de reemplazo ”. Según los informes, Pascal salió positivo para Epitrenbolone, Drostanolone y Drostanolone Metabolite A. Bermúdez derrota a Cañizales y gana titulo minimosca de la AMB Convención de la FIB es reprogramada

