Convención de la FIB es reprogramada Por Ray Wheatley – World of Boxing La directora de relaciones públicas de la IBF, Jeanette Salazar, ha publicado detalles de la convención de la IBF de 2022. “Nos complace anunciar que nuestra 37ª Convención Anual ha sido reprogramada oficialmente. Las nuevas fechas son del 24 al 28 de mayo de 2022 en el Westin de Long Beach, California. Nos hubiera gustado haber hecho algo antes, pero a nivel mundial, la pandemia de COVID 19 todavía presenta desafíos importantes. Como todos los años, nos gustaría que todos nuestros miembros tuvieran la oportunidad de asistir. Esperamos que para el 2022 esta pandemia haya quedado atrás y todos podamos reunirnos una vez más para una gran convención ”. Golden Boy presenta cartelera de Zurdo-Barrera

